Coppa del Re: al Barcellona basta Messi, 1-0 all'Atletico

10:42 - Il Barcellona batte 1-0 l'Atletico Madrid nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. A decidere l’incontro del Camp Nou è ancora una volta Lionel Messi che a 5' dalla fine ribadisce in rete un rigore da lui stesso tirato e parato da Oblak. Partita piuttosto bloccata, soprattutto nel secondo tempo, e decisa da un episodio. Torres resta in campo per 45 minuti. Il ritorno è previsto per mercoledì prossimo al Calderon.

L'inizio dell'incontro è a tinte blaugrana. Al 12' ci prova Messi ma il suo destro termina alto sopra la traversa. L'Atletico è tutto in un tentativo di Fernando Torres che, al 31' cerca il destro a giro deviato in angolo. Incredibile l'errore di Luis Suarez al minuto 37: l'uruguayano si divora il più facile dei gol a pochi metri dalla porta dei colchoneros liberato al tiro da una magia di Rakitic.



Simeone lascia Torres negli spogliatoi, spazio nella ripresa a Mandzukic. Il primo tiro in porta arriva solo al 74' con una gran botta da fuori di Iniesta parata da Oblak. All'85' arriva la svolta del match: Juanfran rifila un calcetto da dietro a Busquets che si lascia cadere in area. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Messi che si lascia ipnotizzare da Oblak ma sulla respinta l'argentino è il più lesto e mette dentro il pallone dell’1-0. Nei minuti di recupero ancora Messi sfiora il gol con una punizione dal limite che termina di poco alta sopra la traversa. Tra sette giorni in programma il ritorno. Si chiude sullo 0-0 anche Malaga-Athletic Bilbao mentre il Villarreal batte 1-0 in casa il Getafe grazie alla rete di Bruno.