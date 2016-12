Coppa d'Asia: poker Giappone, Honda in gol

11:15 - Esordio perfetto per il Giappone in Coppa d'Asia. Nella prima partita del Gruppo D, i campioni in carica sconfiggono con un perentorio 4-0 la Palestina e si confermano la favorita anche per questa edizione del torneo: va in rete anche il milanista Keisuke Honda, che sigla la terza rete nipponica su calcio di rigore. Novanta minuti in campo anche per l'interista Yuto Nagatomo. Il Giappone comanda il proprio girone con 3 punti.

Storico esordio in Coppa d'Asia per la Palestina, alla prima apparizione nel torneo. Gli uomini di Al Hassan, però, si dimostrano troppo deboli per fermare il Giappone: all'8' i nipponici, schierati con un 4-1-4-1 fin troppo guardingo, sono già in vantaggio con Endo, il cui destro rasoterra da fuori area batte il titubante capitano Saleh.

Al 25' arriva il raddoppio a firma di Okazaki, che ribadisce in rete di testa un tiro dello stesso Endo. Al 44' c'è gloria anche per Honda, che trasforma alla perfezione col sinistro il calcio di rigore del 3-0. Nella ripresa i campioni in carica amministrano e trovano il poker con Yoshida, bravo ad insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo che trova assolutamente impreparata la difesa palestinese. Finisce 4-0 per gli uomini di Aguirre, la corsa del Giappone alla quinta Coppa d'Asia parte col piede giusto.