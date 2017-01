Sono otto i giocatori che tornano in Italia in anticipo dalla Coppa d'Africa . Dopo la fase a gironi, sono rientrati gli algerini Taider (Bologna), Mesbah (Crotone) e Ghoulam (Napoli), ma anche il maliano Molla Wague (Udinese) e il togolese Gakpé (Genoa). L'Atalanta riabbraccerà Kessié , vista l'eliminazione della Costa d'Avorio, e lo stesso fa la Juve con il gabonese Lemina , anche se infortunato. All'Avellino rientrerà Camará (Guinea-Bissau).

La Coppa d'Africa ha già fatto alcune vittime illustri: i campioni in carica della Costa d'Avorio hanno salutato anzitempo la competizione, a vantaggio della Repubblica Democratica del Congo e del Marocco di El Kaddouri (Napoli) e Benatia (Juventus) che quindi resteranno in Gabon. Con loro anche i senegalesi Koulibaly (Napoli) e Keita Baldé (Lazio) che hanno lasciato indietro l'altra favorita del loro girone, l'Algeria, e sono passati ai quarti assieme alla Tunisia. Alla fase a eliminazione diretta prenderanno parte anche il granata Acquah e il bianconero dell'Udinese, Badu: il loro Ghana si è qualificato come secondo, alle spalle dell'Egitto di Salah.