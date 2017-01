Coppa d'Africa, Girone C: Congo e Marocco vogliono i quarti

Repubblica Democratica del Congo La Repubblica Democratica del Congo arriva in Gabon dopo aver superato, durante le qualificazioni, la Repubblica Centrafricana, l'Angola e il Madagascar. I Leopardi hanno dominato il Girone B vincendo cinque partite su sei, perdendo solamente con l'Angola e potranno quindi dire la loro nella competizione continentale. Florent Ibengé ha convocato diversi calciatori che si stanno facendo strada nei maggiori campionati europei: tra questi spicca sicuramente Cédric Bakambu , attaccante classe '91 del Villareal. Non bisogna però dimenticare anche Dieumerci Mbokani (Hull City, attaccante) e Marcel Tisserand (Ingolstadt, difensore). L'obiettivo è il passaggio del turno ma, visto il terzo posto di due anni fa, la RD Congo potrebbe sognare in grande. Per riportare a Kinshasa quella coppa che manca dal 1974, quando il Paese si chiamava ancora Zaire.

MaroccoIn principio, a questa Coppa d'Africa il Marocco non avrebbe nemmeno dovuto prendere parte. Dopo aver rifiutato l'organizzazione dell'edizione precedente per il timore di una diffusione del virus Ebola, la Caf aveva squalificato la nazionale alle edizioni 2017 e 2019. Il Marocco, però, è stato riammesso dal Tribunale di arbitrato per lo Sport e ha saltato solo la Coppa d'Africa 2015, ospitata in extremis dalla Guinea Equatoriale. Durante le qualificazioni, il Marocco ha fatto sul serio, vincendo cinque match su sei e pareggiandone solo uno. Ecco perché I Leoni dell'Atlante potrebbero dire la loro nel girone, anche se l'allenatore Hervé Renard ha dovuto fare i conti con molte defezioni, che lo hanno costretto a modificare più volte la lista dei convocati per il Gabon. Il ct potrà comunque contare sul difensore bianconero Medhi Benatia e sul giocatore del Napoli El Kaddouri.