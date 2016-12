Coppa d'Africa: Gervinho lancia la Costa d'Avorio in finale

10:41 - E' la Costa d'Avorio la prima finalista della Coppa d'Africa 2015. Dopo tante delusioni e fallimenti, gli Elefanti non sbagliano ed ora si giocheranno la possibilità di aggiudicarsi la massima competizione continentale contro Guinea Equatoriale o Ghana: in semifinale è 3-1 sulla Repubblica Democratica del Congo. Apre Yaya Touré, pari su rigore di Mbokani, poi Gervinho in contropiede e Kanon nella ripresa qualificano la squadra di Hervé Renard.

Seconda finale in tre edizioni per la Costa d'Avorio, che nel 2012 venne clamorosamente sconfitta in finale dallo Zambia. Sulla panchina dei Chipolopolo, in quell'occasione, sedeva proprio un Hervé Renard che ormai si candida a ruolo di santone d'Africa nonostante la giovane età: è lui l'artefice di questo traguardo, raggiunto nonostante lo scetticismo della stampa ivoriana per la rottura con un pezzo da novanta come Didier Drogba. Renard non ha fatto nulla per convincere l'attaccante del Chelsea e ha puntato tutto su Wilfred Bony, che anche stasera l'ha ripagato con due assist e una prova davvero notevole. Gli Elefanti, schierati con il tridente Gradel-Bony-Gervinho (in panchina il nuovo acquisto della Roma Seydou Doumbia e l'altro mostro sacro Salomon Kalou), passano al 20' con il leader Yaya Touré, alla prima rete nel torneo: Bony sbaglia a calciare, la palla diventa invitante per il centrocampista del City che di destro trafigge con un bolide Kidiaba (proprio lui, il portiere ballerino del Mazembe che nel 2010 affrontò l'Inter al Mondiale per Club). Passano 4 minuti e il difensore Bailly la combina grossa: tocco di braccio in area, rigore trasformato con freddezza da Mbokani. La Repubblica Democratica del Congo, galvanizzata dal pareggio, si sbilancia in avanti e viene castigata al 41' da Gervinho: contropiede letale orchestrato da Bony, assist al romanista che di piatto destro non sbaglia. La ripresa vede gli attacchi sterili dei Leopardi, a chiudere la contesa ci pensa al 68' Kanon con un tocco ravvicinato di coscia dopo un colpo di testa di Aurier respinto da Kidiaba. Poi per la Costa d'Avorio è normale amministrazione fino al novantesimo: gli Elefanti volano in finale, riusciranno Ghana o Guinea Equatoriale a fermarli?