Coppa d'Africa 2017: Lemina torna a casa, il Gabon delude ancora. Ruggito Camerun

Nella seconda giornata del Girone A di Coppa d'Africa continua a deludere il Gabon padrone di casa che non va oltre l'1-1 con il Burkina Faso e perde per infortunio Lemina. Gli ospiti vanno in vantaggio con Nakoulma ma vengono raggiunti da un rigore di Aubameyang. Entrambe le squadre si portano così a 2 punti in classifica. In vetta a quota 4 sale il Camerun che batte 2-1 in rimonta la Guinea Bissau grazie alle reti di Siani e Ngadeu-Ngadjui.