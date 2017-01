Coppa d'Africa 2017: l'Egitto delude, il Ghana sorride

Un solo gol ed emozioni con il contagocce nella prima giornata del Girone D di Coppa d'Africa. A deludere è soprattutto l'Egitto di Hector Cuper che, all'esordio contro un intraprendente Mali, non va oltre uno scialbo 0-0. In ombra Salah. Parte con il piede giusto, invece, il Ghana di Avram Grant che non brilla ma batte 1-0 l'Uganda conquistando il primato solitario in classifica: decisivo un calcio di rigore trasformato da André Ayew.