Coppa d'Africa 2017: delusione Costa d'Avorio, sorpresa Congo

Sorpresa Congo, delusione Costa d'Avorio: si può riassumere così la prima giornata del gruppo C della Coppa d'Africa 2017. Ad Oyem gli Elefanti, selezione campione in carica con elementi del calibro di Kessie, Aurier e Kalou, pareggia 0-0 contro il Togo di Adebayor. Sorprendente il successo dei centrafricani che superano 1-0 il Marocco di Benatia grazie alla rete di Kalonji in avvio di ripresa e volano al comando del girone.