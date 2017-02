Coppa d'Africa 2017: Camerun in finale con l'Egitto, Ghana ko

Il Camerun raggiunge l'Egitto nella finale della Coppa d'Africa 2017, in programma domenica a Libreville. A Franceville i ragazzi del ct belga Hugo Broos si impongono 2-0 in semifinale sul Ghana grazie alle reti messe a segno al 72' da Ngadeu-Ngadjui e in pieno recupero da Bassogog. I Leoni Indomabili vanno a caccia del quinto titolo continentale della loro storia, a 15 anni dall'ultimo trionfo nell'edizione 2002 in Mali.