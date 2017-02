Coppa d'Africa 2017: Camerun campione, Egitto ribaltato

Il Camerun conquista la Coppa d'Africa 2017 battendo 2-1 in finale l'Egitto in rimonta. A Libreville i Faraoni passano in vantaggio con Elneny nel primo tempo ma vengono ribaltati nella ripresa dai gol di N'Koulou al 60' e di Aboubakar all'89'. I Leoni Indomabili allenati dal belga Hugo Broos mettono così in bacheca il quinto trofeo continentale della loro storia a 15 anni dall'ultimo trionfo ottenuto nel 2002 contro il Senegal.