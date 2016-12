Coppa d'Africa 2015: Costa d'Avorio ai quarti, Camerun a casa

23:44 - Max Gradel stende il Camerun e qualifica la Costa d'Avorio ai quarti di finale della Coppa d'Africa 2015. Agli 'Elefanti' basta una rete, peraltro bellissima, del sostituto di Gervinho per battere 1-0 i 'Leoni indomabili' e volare ai quarti come prima del Gruppo D. Ma non c'è ancora la seconda qualificata: Guinea e Mali, infatti, pareggiano 1-1 e domani sarà necessario un sorteggio per stabilire la seconda qualificata.

La Costa d'Avorio, dunque, passa come prima e con pieno merito. Dopo aver deluso nelle prime due gare, la squadra di Hervé Renard, pur rischiando qualcosa, domina contro un Camerun in piena transizione generazionale: l'assenza di Eto'o è evidente soprattutto nel finale, quando sotto di un gol i 'Leoni indomabili' si dimostrano tutt'altro che indomabili, e privi del loro leader carismatico non trovano le forze per cercare il pari.

A decidere l'incontro, al minuto 35, è una bomba carica di effetto di Gradel, su cui il portiere Ondoa non è certo impeccabile. Costa d'Avorio prima con 5 punti in un girone che non vuole smettere di regalare emozioni. Bisognerà infatti attendere domani alle 12 per capire l'altra qualificata. Guinea e Mali fanno 1-1: stessi punti, stessa differenza reti, e ovviamente stesso risultato nello scontro diretto.

La Coppa d'Africa non prevede che prevalga la squadra con miglior ranking Fifa, ci si affiderà dunque alla sorte in un'estrazione che non sarà fatta alla luce del sole, bensì nel corso di una riunione tra gli organizzatori della Coppa d'Africa. In attesa del sorteggio, descriviamo la partita: Guinea avanti con un rigore-cucchiaio dell'ex Milan Kevin Costant, pochi minuti dopo il romanista Seydou Keita ha l'occasione di pareggiare dal dischetto ma calcia debolmente tra le braccia del portiere Yattara. L'1-1 arriva a due minuti dall'inizio della ripresa: colpo di testa vincente di Maiga su cross dalla destra di Diaby.

Poi le due squadre, paralizzate dalla paura di uscire, decidono inconsciamente di affidarsi alla Dea bendata. Una di loro, domani alle 12, si accorgerà di aver sbagliato a fare i calcoli...