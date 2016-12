Coppa America: Venezuela ko 2-1, Brasile ai quarti. Neymar torna a casa

Il Brasile si presenta a Santiago del Cile con un 4-2-3-1 disegnato apposta da Dunga per sopperire alla squalifica di Neymar: la vera novità è Robinho in campo dal 1', ma è proprio dal destro dell'attaccante del Santos che nasce il vantaggio della Seleção. Al 9' corner battuto a rientrare dalla destra con Thiago Silva che a centro area si coordina alla perfezione per un piatto al volo che fulmina Baroja. Per due volte nel primo tempo la squadra di Dunga sfiora il 2-0, controllando bene le fiammate avversarie: il raddoppio verdeoro arriva nella ripresa.

Al 51' azione personale di Willian sulla sinistra, che va via a Rosales e con l'esterno pennella un assist al bacio per Firmino, che deve solo spingere in rete. Trovata la formula per combattere la Neymar-dipendenza, Dunga decide di difendere il vantaggio inserendo due difensori (David Luiz e Marquinhos per Firmino e Robinho) ma questo ridà coraggio agli uomini di Sanvincente.

E' il minuto 84' quando Miku trasforma in oro un pallone vagante nell'area del Brasile e riapre il match: brivido finale per Thiago Silva e compagni, quando lo stesso Miku pochi minuti dopo non arriva per un soffio su un traversone pericolosissimo.

Al triplice fischio anche Neymar, in tribuna, festeggia il passaggio del turno del Brasile: ai quarti occhio all'insidia Paraguay, secondo nel Gruppo B dietro all'Argentina. La vittoria del Brasile fa esultare anche la Colombia, che nonostante lo 0-0 con il Perù nell'altro match del girone si qualifica come una delle due migliori terze: Blanquirroja che nel prossimo turno sfiderà la Bolivia, mentre per i Cafeteros di Pekerman ci sarà il duello stellare con l'Argentina.