Coppa America: serata storta per l'Uruguay

GIOCA L'URUGUAY, SUONA L'INNO DEL CILE Scende in campo l'Uruguay, ma viene suonato l'inno del Cile. E' quanto accaduto poco prima del fischio d'inizio del match Messico-Uruguay di Coppa America. I giocatori sono rimasti di pietra ed in silenzio all'University of Phoenix Stadium, molti fissando il vuoto, mentre allo stadio risuonavano le note di un inno diverso da quello del loro Paese. "E' stato un errore umano", hanno spiegato gli organizzatori. "Ci scusiamo con la Federazione uruguaiana, la nazionale, i cittadini e tutti i tifosi per questo errore - si legge in una nota -. Lavoreremo con tutte le parti coinvolte per assicurarci che non accadano mai più errori del genere".

GIAMAICA-VENEZUELA 0-1Allo University of Phoenix Stadium va in scena la sfida più avvincente vista sin qui in Coppa America. La Celeste è priva di Suarez, ancora fermo per l'infortunio muscolare rimediato contro il Siviglia in Coppa del Re, e Rolan non è la stessa cosa. Malissimo anche l'ex Inter Alvaro Pereira, che al 4' sblocca la contesa infilando il proprio portiere Muslera con un colpo di testa per anticipare Herrera. Già nel primo tempo l'Uruguay resta in dieci per l'espulsione del mediano della Fiorentina Vecino: la gara, per gli uomini di Tabarez, si complica ulteriormente.



Al 73' anche Guardado viene espulso per doppia ammonizione, e sulla punizione successiva Godin inzucca di testa per l'1-1. A rendere storica la prima del Messico ci pensa però Rafa Marquez all'85': sassata sotto l'incrocio e gol all'esordio nella sesta Coppa America in carriera (record assoluto). Completa l'opera, al 92', l'obiettivo del Napoli Hector Herrera, con un colpo di testa su assist di Jimenez. Finisce 3-1, il Messico è primo nel Girone C con 3 punti assieme al Venezuela, a cui basta un sinistro di Josef Martinez per regolare la Giamaica. Prossimo turno con Messico-Giamaica e Uruguay-Venezuela.