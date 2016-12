Coppa America senza "miglior giocatore": Messi ha rifiutato il premio

La finale di Coppa America persa contro il Cile ha lasciato l'amaro in bocca a Lionel Messi. Tanto che, secondo quanto riporta la stampa spagnola, "La Pulce" si sarebbe rifiutata di ricevere il premio come "miglior giocatore" del torneo. Salito sul palco situato nel centro del campo per ricevere la medaglia di vicecampione, Messi ha respinto il premio per il senso di frustrazione. Gli organizzatori così hanno deciso di non attribuire il premio.