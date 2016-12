Coppa America: Pizarro lancia il Perù 

10:36 - Il Perù ha battuto 1-0 il Venezuela a Valparaiso in Cile, in una partita del gruppo C della Coppa America. Il gol della vittoria è stato segnato al 72' da Claudio Pizarro (che gioca nel Bayern Monaco). Il Venezuela era rimasto in 10 al 29' per l'espulsione del difensore Fernando Amorebieta per fallo sul peruviano Paolo Guerrero.

Tutte le quattro squadre del gruppo C hanno ora 3 punti dopo due partite: Brasile, Peru, Venezuela e Colombia. Domenica si terranno gli incontri finali del gruppo, Colombia-Perù e Brasile-Venezuela.



