Coppa America, nude per il Venezuela

Orgoglio, fama, soldi, ma non solo. I calciatori del Venezuela impegnati nella Coppa America in Cile hanno un motivo in più per fare bene. Le conturbanti presentatrici di 'Desnudando la noticia' hanno girato un video come mamma le ha fatte per sostenere la nazionale Vinotinto con una promessa davvero hot: "Ci spoglieremo ogni volta che il Venezuela passerà una fase della competizione".