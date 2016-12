Coppa America, lesione muscolare per Biglia: l'Argentina chiama Pizarro

Brutta tegola per l' Argentina : Lucas Biglia dovrà saltare la Coppa America . Il centrocampista della Lazio ha subito una lesione muscolare alla gamba sinistra, rilevata dagli esami strumentali a San Josè nel ritiro della squadra, e dovrà dunque rinunciare alla competizione continentale. Il ct ' Tata ' Martino ha chiamato al suo posto Guido Pizarro , giocatore del Tigres Monterrey , inserito nei 40 preconvocati ma mai in campo con la Seleccion.

Oltre al Principito sono infortunati anche Javier Pastore e Ezequiel Lavezzi, ma il ct dell'Albiceleste è fiducioso sul loro recupero prima dell'inizio del torneo, e ha dunque deciso di non sostituirli.



Per Biglia ora ci saranno le vacanze e poi dovrà pensare al futuro: sul piatto c'è un'offerta di rinnovo della Lazio, ma l'ex Anderlecht non ha mai assicurato la sua permanenza a Roma, lasciando aperti degli spiragli sulla sua partenza. Per il 30enne ci sono richieste dall'Italia con Inter e Juventus in pole position, ma ci sono ammiratori anche all'estero: Inghilterra e Spagna in primis.