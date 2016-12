Coppa America, il Brasile perde Douglas Costa: convocato Kakà

A una settimana dal via della Coppa America del Centenario, il Brasile perde Douglas Costa . L'esterno offensivo del Bayern Monaco non ha recuperato da un problema all'adduttore della coscia sinistra e, dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato l'infortunio, è stato depennato dalla lista dei convocati. Al suo posto il ct Carlos Dunga ha convocato Ricardo Kakà , inizialmente escluso dai 23 per il torneo negli Stati Uniti.

Nella notte, la Federcalcio brasiliana ha reso noto che sarà Kakà a prendere il posto di Douglas Costa nella rosa verdeoro. Il 34enne brasiliano è in forza all'Orlando City, club della MLS con cui in questa stagione ha disputato 24 partite, fra campionato e coppa, segnando 11 reti. L'ex milanista, 90 presenze e 29 gol, non scende in campo con la Seleçao dal 5 settembre 2015, quando entrò al 67' nell'amichevole vinta 1-0 contro la Costarica.