Coppa America: Argentina in finale, Usa ko 4-0

Al NRG Stadium di Houston la squadra del Tata Martino impiega tre minuti per piazzare il sorpasso: colpo di testa di Lavezzi a punire Guzan, rimasto troppo fuori dai pali. Dopo il sigillo dell'ex Napoli arriva la perla su punizione della Pulce: siluro nel sette calciando sul palo del portiere e gol numero 55 con la maglia dell'Argentina, una rete in più del leggendario Gabriel Batistuta.



Il secondo tempo è pura formalità per la squadra di Martino, ed è targato Gonzalo Higuain: il Pipita al 50' di tap-in firma il 3-0, poi al minuto 86' griffa la doppietta personale (la seconda di fila dopo quella rifilata al Venezuela) con un destro facile facile su assist di Messi. Unica nota stonata della serata è il grave infortunio per Lavezzi, che nella ripresa si procura una frattura del gomito dopo una brutta caduta oltre le barriere. Niente da fare per la squadra di Klinsmann, Argentina che ora in finale attende la vincente dello scontro tra Colombia e Cile.