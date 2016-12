Coppa America: Colombia in semifinale, Perù fuori ai rigori

Coppa America 2001: ai quarti la Colombia elimina il Perù e a fine competizione si laureerà campione per la prima e unica volta della sua storia. Bacca e compagni sperano di far rivivere la storia quindici anni dopo: nel frattempo è arrivata la vendetta sulla Bicolor per l’eliminazione subita nel 2011. Complessivamente il match non offre grandi spunti, nonostante una partenza ad alto ritmo: al 22’ il gran bolide di James Rodriguez si stampa contro il palo interno, quindi Bacca non riesce nel tap-in vincente.



Il Perù è quadrato, compatto e organizzato: Bacca fatica ad entrare nel vivo, Cuadrado non si accende e così la gara non si sblocca, nonostante il pallino del gioco sia nettamente in mano alla Colombia. La selezione di Pekerman addirittura rischia di capitolare al 92’: serve un grande Ospina. Colpo di testa da corner di Ramos e miracolo del portiere dell’Arsenal che spedisce l’incontro ai rigori. Nella lotteria finale i Cafeteros non sbagliano nulla, ed è il penalty sparato in tribuna da Cueva a far esplodere James e compagni.