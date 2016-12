Coppa America, Cile: la doppietta di Vidal non basta

10:10 - Non basta uno strepitoso Vidal, autore di una doppietta, al Cile per battere il Messico in Coppa America. Allo Stadio nazionale di Santiago finisce 3-3 in un tripudio di gol. Apre le marcature la nazionale tricolor con Matias Vuoso al 21'. Un minuto dopo la Roja risponde con Arturo Vidal. Al 29' raddoppio del Messico con Raul Jimenez. Pareggio di Edu Vargas al 42'. Nella ripresa doppiette per Vidal su rigore (55') e Vuoso al 66'.



Il Cile è ora a 4 punti insieme alla Bolivia. Seguono il Messico a 2 e l'Ecuador a 0 punti.

Nell'altro match di giornata, e sempre per lo stesso girone, la Bolivia ha battuto di misura l'Ecuador per 3-2. Tutte nel primo tempo le reti della Verde, che passa subito in vantaggio con un gol di Ronald Raldes al 5', raddoppia con Martin Smedberg al 18' e allunga con un rigore realizzato da Marcelo Moreno al 43'. Nella ripresa l'Ecuador tenta la rimonta: rete di Jefferson Montero al 48' e raddoppio di Miller Bolanos al 2-3, ma non basta.