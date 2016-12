Coppa America, Brasile eliminato. Paraguay in semifinale

All'Estadio Municipal verdeoro in campo col solito 4-2-3-1 ma senza lo squalificato Neymar: al posto dell'attaccante del Barcellona c'è Firmino prima punta, con Coutinho-Willian-Robinho alle spalle. Al 15' è proprio l'ex Milan a mettere sui binari giusti il match per la Seleçao, avventandosi come un falco sul cross basso di Dani Alves e battendo così Villar.

Pochissimo da raccontare nel primo tempo, mentre la ripresa è tutta dell'Albirroja: al 60' il colpo di testa di Da Silva respinto da Jefferson è il primo segnale per il Brasile, che dieci minuti più tardi viene tradito dal pilastro Thiago Silva. Il difensore del Psg cerca di anticipare Santa Cruz ma con il braccio altissimo (dinamica simile a quanto successo in Chelsea-Psg) intercetta il traversone di Valdez: rigore ineccepibile trasformato da Derlis Gonzalez, con Jefferson che intuisce ma non ci arriva. Il triplice fischio del direttore di gara certifica l'1-1 dei tempi regolamentari, si va ai calci di rigore: tre su tre per il Paraguay prima dell'errore di Roque Santa Cruz, mentre in casa verdeoro tremano le gambe ad Everton Ribeiro e Douglas Costa.

Il pallone che consegna agli uomini di Ramon Diaz la semifinale con l'Argentina lo spinge in rete ancora Gonzalez, con l'attaccante del Basilea che cambia angolo e fulmina ancora Jefferson. Per il Paraguay il sogno continua, per il Brasile (a quasi un anno dal terribile Mineirazo) continua il viaggio in un limbo che sembra interminabile