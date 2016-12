Coppa America: Banega lancia l'Argentina

Banega in versione extra lusso e l'Inter gode. Il nuovo acquisto dei nerazzurri ha trascinato l'Argentina al successo (2-1) all'esordio nella Coppa America del centenario contro il Cile. Il centrocampista ex Siviglia ha prima fornito l'assist per il vantaggio di Di Maria (51') e poi, otto minuti dopo, ha trovato la via della rete con un tiro deviato. Per i cileni gol della bandiera al 93' di Fuenzalida.

L'Albiceleste ha vendicato così la sconfitta ai rigori nella finale dello scorso anno.



Al Levi's Stadium di Santa Clara l'Argentina parte alla grande in Coppa America battendo 2-1 i campioni uscenti del Cile. Senza Messi, il ct Martino si affida al 4-3-3 con il futuro interista Banega a dare qualità alla mediana muscolare con Mascherano e Augusto Fernandez mentre in attacco Higuain agisce da punta centrale affiancato da Gaitan e Di Maria. Nella Roja il ct Pizzi schiera l'interista Medel al centro della difesa, Vidal come mezz'ala e davanti Beausejour con l'ex napoletano Vargas e la stella Alexis Sanchez. Dopo 2' minuti l'albiceleste sfiora il vantaggio con Gaitan, il cui colpo di testa scheggia la traversa. Al 24' è Rojo, sempre di testa, a mettere fuori di poco. La reazione del Cile è con Alexis Sanchez che al 30' e al 34' testa i riflessi dell'ex sampdoriano Romero, bravo a respingere in due occasioni.



In avvio di ripresa l'Argentina spacca la partita: al 51' Banega intercetta palla a centrocampo, lancia il contropiede e poi serve Di Maria che col mancino da dentro l'area trafigge Bravo. Al 59' il raddoppio dell'albiceleste a parti invertite: Di Maria attacca centralmente, poi scarica a sinistra per Banega che realizza sul primo palo trovando anche la deviazione di un difensore. Gara chiusa e festa per i due giocatori di Rosario. Solo al 93' il Cile va a segno con Fuenzalida che insacca di testa sul cross di Orellana approfittando di un'uscita a vuoto di Romero.



Nell'altra gara del girone D a Orlando la Bolivia viene superata 2-1 dall'esordiente Panama. All'11' il vantaggio dei centroamericani con Blas Perez che realizza al volo col destro sul traversone da sinistra di Quintero. Nella ripresa, al 54', la formazione andina pareggia con Arce che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, si ritrova il pallone sul sinistro e lo scaraventa in rete. A tempo quasi scaduto Panama torna in vantaggio: all'87' Arroyo sfonda a destra, entra in area e poi mette palla al centro per Blas Perez che a porta vuota insacca il 2-1. E' doppietta per la punta dei Vancouver Whitecaps.