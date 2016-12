Coppa America: Bacca e la Colombia ai quarti

E' la Colombia di Carlos Bacca la prima squadra qualificata per i quarti di finale della Coppa America 2016 . I Cafeteros battono 2-1 il Paraguay - il milanista al suo primo gol nella competizione - e chiudono il discorso. Di James Rodriguez l'altra rete dei colombiani. Per il Paraguay a segno Victor Ayala. Nell'altro match, tutto facile per gli Usa , che battono 4-0 il Costa Rica e volano al secondo posto nel gruppo A.

Nello stadio che ospitò la finalissima di Usa '94 tra Italia e Brasile, la Colombia stende un coraggioso Paraguay trovando l'accesso alla fase ad eliminazione diretta: a Pasadena va in scena una gara simile all'esordio dei Cafeteros, che chiudono in doppio vantaggio all'intervallo e poi riescono ad amministrare, nonostante il tentativo di ritorno dell'Albirroja. Apre il milanista Carlos Bacca al 12' con un preciso colpo di testa su angolo di James Rodriguez, al 30' è lo stesso centrocampista del Real Madrid a siglare il 2-0 in contropiede su azione avviata dalla stesso 'Peluca'.



Il Paraguay centra una traversa su punizione con Lezcano e nella ripresa cerca l'assalto, trovando la via della rete con la sassata da fuori di Victor Ayala; ma all'80' arriva l'espulsione di Oscar Romero che complica i piani della Nazionale di Ramon Diaz. Nel finale occasione del tris colombiano sprecata da Cardona, che colpisce un altro palo in contropiede. Colombia a 6 punti e già certa dei quarti, Paraguay fermo a 1: si giocherà tutto nell'ultimo turno con gli Stati Uniti, a 3 punti dopo il rotondo successo sulla Costa Rica. A Chicago non c'è partita, le reti di Dempsey (su rigore), Jones, Wood e Zusi annientano la squadra di Oscar Ramirez, sbiadita copia di quella che si fece ammirare a Brasile 2014.