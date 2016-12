Coppa America: Argentina ok, Aguero stende l'Uruguay

16:40 - L'Argentina piega 1-0 l'Uruguay in una delle gare più attese della fase a gironi della Coppa America. A decidere la gara giocata a La Serena è una rete di Aguero al 56'. La nazionale di Tabarez si divora il pareggio con Rolan e ora si giocherà il passaggio del turno nell'ultima sfida con il Paraguay, che piega 1-0 la Giamaica con un gol di Benitez al 36' e vola in testa al gruppo B assieme all'Argentina.

La nazionale di Martino riscatta la beffa subita nella gara d'esordio con il Paraguay piegando un Uruguay mai domo e pronto a rispondere colpo su colpo. La squadra di Tabarez soffoca Messi marcandolo a uomo e il numero 10 non riesce mai ad accendersi. Serve così un guizzo di Aguero in avvio di ripresa per rompere l'inerzia della gara: il Kun arriva puntuale sul cross di Zabaleta sul primo palo, anticipa Gimenez e di testa infila l'1-0. L'Uruguay non ci sta, carica a testa bassa ma al 75' spreca la più facile delle palle gol con Rolan: l'attaccante del Bordeaux spara sopra la traversa a porta spalancata.



L'Argentina evita una nuova rimonta e porta a casa tre punti che le consentono di volare in testa al girone con 4 punti in compagnia del Paraguay. Alla nazionale di Ramon Diaz basta una rete di Benitez al 36' per avere ragione della Giamaica, che incassa così la seconda sconfitta del torneo. Nell'ultimo turno della fase a gironi all'Uruguay basterà un pareggio contro il Paraguay per centrare la qualificazione ai quarti.