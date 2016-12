Coppa America 2016: Uruguay eliminato, Messico ai quarti

E' già finita la Coppa America del Centenario per l' Uruguay. La Celeste del ct Tabarez , senza l'infortunato Suarez , perde 1-0 contro il Venezuela in virtù del gol di Rondon e resta quota zero punti: la Vinotinto invece rimane a punteggio pieno e vola ai quarti di finale. 6 punti in due gare e passaggio del turno anche per il Messico che piega 2-0 la Giamaica con i gol di Hernandez e Peralta.

La Coppa America del Centenario perde una delle sue protagoniste e una delle favorite: l'Uruguay. La Celeste del ct Tabarez, dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico, perde 1-0 contro il venezuela a Philadelphia e viene eliminata con una giornata di anticipo. Per l'Uruguay, senza l'infortunato Luis Suarez, che viene fatto scaldare dal ct ma poi non viene mandato in campo scatenando l'ira dell'asso del Barcellona che prima se la prende con la panchina e poi getta a terra la pettorina, è la prima eliminazione nella fase a gironi dal 1997.



La partita si sblocca al 36' quando Guerra, praticamente da metà campo, prova a sorprendere Muslera fuori dai pali, l'ex portiere della Lazio si salva con un miracolo e l'aiuto della traversa ma sulla respinta il più lesto di tutti è Salomon Rondon che insacca col destro. Nella ripresa al 67' Cavani protesta chiedendo un rigore, l'arbitro fa giocare e sulla ripartenza il talento Penaranda, gioiello del Granada, si fa ipnotizzare da Muslera e spreca la chance del raddoppio. Al 90' Cavani ha la migliore occasione per pareggiare, sfonda in area con un dribbling ma poi, tutto solo sul dischetto del rigore, calcia malamente a lato col destro. A tempo scaduto Otero fallisce il 2-0 per il Venezuela mettendo sul fondo con la porta sguarnita visto che Muslera si era lanciato in avanti. Finisce con il successo della Vinotinto che vola ai quarti di finale.



Ai quarti anche il Messico che supera 2-0 la Giamaica nella seconda giornata del gruppo C al Rose Bowl di Pasadena. La prima chance è per i 'reggae boyz' che al 7' sprecano con Donaldson da buona posizione. La reazione della Tricolor è decisa e arriva l'1-0 col Chicharito Hernandez che si libera della marcatura di Morgan, difensore del Leicester, è di testa devia in rete il cross da sinistra di Corona. La Giamaica risponde subito e prima dell'intervallo sfiora il pari con McCleary e Hector sui quali però Ochoa è pronto. Nel secondo tempo, dopo un'altra chance per Donaldson al 70', arriva all'81' il raddoppio del Messico che chiude il discorso: Lozano sfonda a sinistra, mette al centro per Herrera che tocca per il neo entrato Oribe Peralta che realizza col sinistro in diagonale.