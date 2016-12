Coppa America 2016: Stati Uniti e Colombia ai quarti

Gli Stati Uniti battono 1-0 il Paraguay nella terza partita del gruppo A e accedono come prima classificata ai quarti di finale di Coppa America . La sfida la decide una rete di Dempsey al 27'. Nello stesso girone si qualifica anche la Colombia . Sconfitta indolore per i Cafeteros, battuti 3-2 dalla Costa Rica . Pekerman schiera parecchie riserve, forte della qualificazione già in tasca. Grande protagonista Fabra , autore di un gol e di un autogol.

La Coppa America rischiava di perdere subito i padroni di casa, ma gli Stati Uniti non hanno sbagliato la sfida chiave battendo 1-0 il Paraguay e qualificandosi addirittura come prima del girone A, grazie alla differenza reti favorevole. Il gol che decide il match lo firma Dempsey al 27', con un tiro centrale che beffa comunque il portiere avversario. La Colombia, invece, già sicura del passaggio del turno cede per 3-2 alla Costa Rica. Pekerman schiera parecchie riserve e questo costa il primo posto nel girone. A sbloccare il match ci pensa Venegas dopo appena 2 minuti con un tiro a giro, il pari per i Cafeteros arriva ad opera di Fabra al 6'. Lo stesso difensore poi al 34' sbaglia porta con uno sfortunato autogol riporta in vantaggio i costaricensi che con Borges al 58' si portano addirittura sul 3-1. La rete del definitivo 3-2 la sigla Marlos Moreno Duran su assist di Cuadrado.