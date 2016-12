Coppa America 2016: sarà subito Argentina-Cile

La Coppa America del centenario partirà col botto. E' stato effettuato nella notte a New York il sorteggio dei gironi del prossimo torneo continentale, che si svolgerà negli Stati Uniti dal 3 al 26 giugno: gli Usa padroni di casa se la vedranno con Colombia, Costa Rica e Paraguay; nel gruppo B figurano Brasile , Ecuador, Haiti e Perù; Messico, Giamaica, Uruguay e Venezuela sono inserite nel Gruppo C, mentre nel D ci saranno Argentina , Cile, Panama e Bolivia.

Ci sarà dunque subito il remake della finalissima dell'edizione 2015, vinta ai rigori dal Cile padrone di casa. Alexis Sanchez e compagni se la vedranno già il 6 giugno, nel match d'esordio del Gruppo D, con l'Argentina di Lionel Messi. Sorteggio morbido per il Brasile di Neymar, che sembra avere la strada apparecchiata per un'eventuale finalissima proprio contro la vincente del Gruppo D. Non semplice il girone degli Stati Uniti, che inaugureranno la competizione il 3 giugno contro la Colombia.



Teatro della prima partita della Coppa America 2016 sarà il Levi's Stadium di Santa Clara, stupenda cornice dell'ultimo SuperBowl vinto dai Denver Broncos contro i Carolina Panthers. Quattro gruppi da quattro squadre, accedono ai quarti solo le prime due di ogni girone. La finalissima è in programma il 26 giugno nel nuovissimo MetLife Stadium di East Rutherford, casa abituale delle due franchigie newyorchesi di football americano, i Giants e i Jets.