Coppa America 2016: la Colombia parte bene, 2-0 agli Stati Uniti

Colombia, buona la prima. Nella notte di Santa Clara ha preso il via la Coppa America del Centenario: esordio positivo per la Nazionale di Pekerman, capace di rifilare un secco 2-0 ai padroni di casa degli Stati Uniti. Pronti, via ed è subito vantaggio Cafeteros: all'8' arriva la zampata volante del milanista Zapata, mentre a fine primo tempo ecco il raddoppio grazie ad un rigore di James Rodriguez, concesso per mano di Yedlin.

La Colombia gioca di nuovo negli Stati Uniti e contro gli States, come in quel 22 giugno 1994, quando i sudamericani persero 2-1 con l'autorete di Andres Escobar, giustiziato dieci giorni dopo dai narcotrafficanti del cartello di Medellín. Il gol di Zapata, il primo con la maglia dei Cafeteros, non passa inosservato: il centrale del Milan sulle spalle porta il numero 2, proprio come all'epoca il compianto difensore. La storia ritorna e, in qualche modo, si chiude un cerchio. La rete è di pregevole fattura, con un bel destro al volo dopo un corner battuto dalla destra da Cardona.



La ribalta poi se la prende James Rodriguez: è il "diez" a firmare il raddoppio dal dischetto. Per lui, dopo una seconda parte di stagione da comprimario nel Real Madrid, devono essere i giorni del riscatto: tuttavia c'è cauta preoccupazione per le sue condizioni fisiche, dato che nel secondo tempo è stato costretto a lasciare il campo per un problema ad una spalla. Nella ripresa c'è spazio per una traversa di Bacca e poco altro. E gli yankees di Klinsmann? Buon possesso palla ma Ospina resta imbattuto. Ci prova solo Dempsey, tre volte: da lontano, di testa e su punizione, ma senza fortuna.