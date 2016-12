Coppa America 2016: Argentina favorita, Brasile a fari spenti

A distanza di 22 anni dai Mondiali ’94 gli Stati Uniti tornano a organizzare un grande torneo internazionale, la 45esima edizione della Coppa America. Tutti i riflettori sono puntati sull’Argentina, inevitabilmente la squadra favorita per la conquista di un titolo che le manca dal 1993: la Seleccion di Martino schiera un attacco atomico (Messi, Higuain, Aguero e Di Maria) ed è chiamata a prendersi la rivincita dopo la bruciante sconfitta di un anno fa ai rigori contro il Cile di Vidal. Le due finaliste dell’edizione 2015 si ritroveranno subito di fronte nella prima giornata del Girone D. Il Brasile, dal canto suo, è un’incognita. Dunga, che in extremis ha perso Kakà, si affida a una squadra giovane priva della classe e dei gol di Neymar, risparmiato in vista dei Giochi di Rio. I verdeoro hanno un girone sulla carta non impossibile - con Ecuador, Perù e la matricola Haiti - e non possono permettersi figuracce per non mettere a serio rischio il futuro di Dunga. E poi attenzione alle sorprese. Gli Stati Uniti in casa avranno una marcia in più, la Colombia è ormai una realtà e l’Ecuador – in testa al girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 - si prenota per recitare la parte dell’outsider. Infine l’Uruguay, le cui sorti dipenderanno in gran parte dalla forma di Suarez, uscito acciaccato dalla finale di Coppa del Re vinta dal Barcellona contro il Siviglia. Si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone. La finalissima è in programma il 26 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.



La composizione dei quattro gironi della Coppa America 2016

Girone A: Stati Uniti, Colombia, Costarica, Paraguay

Girone B: Brasile, Ecuador, Perù, Haiti

Girone C: Uruguay, Messico, Giamaica, Venezuela

Girone D: Argentina, Cile, Panama Bolivia.