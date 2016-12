Coppa America 2015: rigori fatali alla Colombia, Argentina avanti

L'Argentina domina ma ha la meglio soltanto ai calci di rigore contro la Colombia nei quarti di finale di Coppa America . La formazione del ct Martino costruisce diverse occasioni da gol ma il portiere 'cafetero' Ospina è determinante in più di una situazione e mantiene lo 0-0 nei regolamentari. Alla lotteria dei penalty l'albiceleste prevale 5-4 con Tevez che firma il tiro decisivo dopo l'errore di Murillo: in semifinale Brasile o Paraguay.

L'Argentina è la terza semifinalista della Coppa America 2015 ed ora, dopo la vittoria 5-4 ai calci di rigore contro la Colombia, attende la sua avversaria che uscirà dall'ultimo quarto tra Brasile e Paraguay. Allo stadio Sausalito di Vina del Mar l'albiceleste di Tata Martino parte subito forte e al 6' sfiora il vantaggio con Pastore che devia da distanza ravvicinata il centro basso di Di Maria. Al 26' Ospina è miracoloso con un doppio intervento, prima sulla girata al volo di Aguero, e poi sul colpo di testa a botta sicura di Messi che si butta sulla precedente respinta. Prima dell'intervallo Biglia calcia a lato da buona posizione.



Nella ripresa l'unica chance della Colombia è firmata da Jackson Martinez che, entrato al posto di un deludente Falcao, colpisce di testa su azione d'angolo ma è centrale. Il finale è tutto dell'Argentina: al 78' Banega prende la mira e scocca un preciso sinistro dal limite che scheggia la traversa, all'80' Ospina vola sulla girata di Otamendi e si salva con anche l'aiuto del palo mentre all'88' Tevez scavalca il portiere in uscita ma è Murillo, neo giocatore dell'Inter, a salvare sulla linea. Si va così ai calci di rigore: Muriel calcia alto ma poi Biglia sbaglia il tiro per chiudere, si va ad oltranza, Romero para il tiro di Zuniga ma Rojo tira sulla traversa, poi è Murillo a tirare alto e stavolta Tevez non perdona, trafiggendo Ospina e portando l'Argentina in semifinale, la quarta dal 1993.