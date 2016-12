Coppa America 2015: manita Cile, sorriso Ecuador

Il Cile chiude la prima fase della Coppa America con una roboante vittoria per 5-0 sulla Bolivia e vola ai quarti di finale da prima del girone A. Nella Roja del ct Sampaoli, che schiera dal primo minuto Vidal , in rete anche Alexis Sanchez e l'interista Medel. Nonostante la sconfitta anche la stessa Bolivia avanza in virtù della vittoria per 2-1 dell'Ecuador che elimina il Messico e resta in corsa per il ripescaggio delle due migliori terze.

Allo stadio Nacional di Santiago il Cile riscatta il 3-3 col Messico travolgendo 5-0 la Bolivia nella terza e ultima gara della prima fase. Il ct Sampaoli lancia dall'inizio lo juventino Arturo Vidal nonostante i guai degli scorsi giorni con l'incidente automobilistico e la guida in stato di ebbrezza. Il protagonista è però Charles Aranguiz: il mediano dell'Internacional sblocca il match al 3' arrivando da dietro e insaccando col destro mentre al 66' firma il tris realizzando da dentro l'area piccola. In mezzo il raddoppio di Alexis Sanchez al 37' con un chirurgico colpo di testa in tuffo che gli permette di riscattarsi dopo una clamorosa traversa su punizione. Al 79' il poker è firmato dall'interista Gary Medel che, servito da un assist meraviglioso di Valdivia, controlla e scavalca il portiere in uscita. Il quinto gol del Cile è un'autorete di Raldes.

Nell'altra gara del gruppo A, a Rancagua, l'Ecuador batte 2-1 il Messico, lo elimina dalla competizione dopo due pareggi e resta in corsa per il ripescaggio. La squadra di Quinteros trova il vantaggio al 26' con Bolanos che insacca a porta vuota dopo un tiro-cross sporco di Valencia mentre in avvio di ripresa, al 57', arriva il raddoppio di Enner Valencia che riceve sul filo del fuorigioco l'invito di Bolanos e trafigge Corona. Poco dopo il Messico accorcia con Jimenez su rigore ma la rimonta della 'Tricolor' non si concretizza.