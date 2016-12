Coppa America 2015: Isla gol, Cile in semifinale

Il Cile padrone di casa è la prima semifinalista della Coppa America 2015. La Roja del ct Sampaoli avanza grazie al successo per 1-0 contro l'Uruguay detentore del trofeo in virtù della rete firmata all'81' dall'ex juventino Mauricio Isla. La Celeste di Tabarez chiude il match in nove uomini ed è furiosa con l'arbitro brasiliano Ricci: espulsi Cavani al 62' e Fucile all'87', entrambi per doppio giallo. Per il Cile in semifinale Perù o Bolivia.