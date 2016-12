Coppa America 2015: "Il Cebolla" salva l'Uruguay, il Messico sbatte sulla Bolivia

Male la prima per il Messico . All'esordio in Coppa America, la nazionale di Miguel Herrera non va oltre lo 0-0 contro una coriacea Bolivia : allo stadio Sausalito di Vina del Mar il Tricolor fatica troppo a creare pericoli in una partita dai pochi sussulti, l'unica clamorosa occasione è per la Verde che al quarto d'ora sfiora il colpaccio con Ricardo Pedriel . Il Cile è primo in solitaria nel Gruppo A a tre punti. L' Uruguay batte invece la Giamaica grazie a un gol di Cristian Rodriguez nella ripresa.

Non sembra dunque pagare, almeno per il momento, la scelta di Herrera di rinunciare ai grandi nomi: Giovani Dos Santos, Carlos Vela e Chicharito Hernandez non sono stati convocati, e forse contro una Bolivia solida ed arcigna il loro talento sarebbe servito.



Herrera sceglie di rinunciare inizialmente addirittura a Raul Jimenez, giovane talento dell'Atletico Madrid, che entra nella ripresa ed è l'unico a creare pericoli dalle parti dell'estremo difensore Quinonez. Ma la Bolivia tiene bene il campo e merita un pareggio che lascia buone speranze in ottica qualificazione. Alla Nazionale di Mauricio Soria manca peso offensivo, ma la solidità difensiva in una competizione come questa può fare miracoli.



Il Messico incassa un deludente punticino e si lecca anche le ferite: Rafa Marquez, capitano all'ultima competizione internazionale della carriera, esce al 64' per infortunio. Prossimo turno con Cile-Messico ed Ecuador-Bolivia.



URUGUAY DI MISURA

Vittoria sofferta invece per l'Uruguay contro la Giamaica, che per oltre un tempo ha complicato la vita ai campioni in carica. A decidere il match ci ha pensato l'ex giocatore del Parma Rodriguez nella ripresa. La "Celeste" di Tabarez spezza così il tabù del debutto in Coppa America e porta a casa tre punti preziosi. Un po' sottotono la prestazione di Cavani e quella del gioiellino Rolan.