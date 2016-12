Coppa America 2015: Guerrero show, Perù in semifinale

Il match del Bicentenario German Becker di Temuco dura di fatto 23 minuti, il tempo necessario a Paolo Guerrero per piazzare un uno-due micidiale che manda al tappeto la Bolivia. La rete dell'1-0 arriva con un colpo di testa su pennellata di Vargas dalla sinistra, il raddoppio con un destro comodo su lancio in profondità di Cueva. I boliviani reagiscono con un'incornata a botta sicura di Moreno respinta miracolosamente da Gallese, poi è il Perù a sfiorare ripetutamente il 3-0 ma Farfan non è nella sua serata più fortunata e colpisce prima il palo esterno (37') poi la traversa su punizione (46').



Per il terzo gol bisogna attendere il 74' quando Bejarano regala palla sulla trequarti a Guerrero: l'ex Bayern non si fa pregare e col destro trafigge Quinonez in uscita. La Bolivia ha uno scatto d'orgoglio e accorcia le distanze all'84' grazie a un rigore trasformato da Moreno ma la sua avventura finisce qui. Il Perù raggiunge le semifinali di Coppa America per la seconda volta consecutiva: nel 2011 in Argentina si era dovuto arrendere all'Uruguay, stavolta se la vedrà con i padroni di casa del Cile.