Coppa America 2015: flop Colombia, il Venezuela fa il colpo. Neymar trascina il Brasile

Dopo l'Argentina, anche la Colombia fa flop all'esordio. A Rancagua, nella prima gara del Gruppo C, i Cafeteros giocano una pessima partita e perdono 1-0 contro il Venezuela: decide la rete di Salomon Rondon al 60', su clamorosa dormita della coppia difensiva Zapata-Murillo. José Pekerman preferisce Carlos Bacca a Jackson Martinez, che resta in panchina per 80 minuti. Bene il Brasile , 2-1 col Perù: per Neymar un gol e un assist per Douglas Costa.

L'esordio della Colombia mette prima di tutto in evidenza che Jackson Martinez non è ancora riuscito a scalare le gerarchie di Pekerman: come punta centrale il ct dei Cafeteros scommette su un Falcao apparso fuori forma, e gli affianca lo sgusciante Bacca. Come ai Mondiali il nuovo acquisto rossonero sta in panchina, e il primo attaccante ad entrare in campo nella ripresa non è lui bensì Teofilo Gutierrez, che sostituisce il bomber del Siviglia a metà ripresa.

Martinez è la mossa della disperazione di Pekerman, ed entra in campo quando la situazione è già ampiamente compromessa. Rondon, infatti, al 60' buca la traballante difesa colombiana con un bel colpo di testa su assist di Guerra: pessimo posizionamento del milanista Zapata e del nuovo acquisto dell'Inter Jeison Murillo, Ospina non può nulla e la 'Vinotinto' impazzisce di gioia. Prima e dopo la Colombia non fa un tiro in porta, solo nel finale i Cafeteros impensieriscono l'estremo difensore venezuelano Baroja con James Rodriguez e lo stesso Zapata.

La Colombia parte male e adesso rischia grosso, visto che nel prossimo turno dovrà affrontare il Brasile a Santiago del Cile. Piove sul bagnato per Pekerman: James Rodriguez nei minuti di recupero si procura un infortunio alla spalla che potrebbe fargli saltare il big match contro la Seleçao. Il Venezuela, imperniato sull'infinito talento di Juan Fernando Arango (35 primavere e una carriera europea spesa tra Maiorca e Borussia Moenchengladbach), si gode lo storico successo e sogna una qualificazione matematica che potrebbe già arrivare battendo il Perù nella sfida di Valparaiso.