Copa Libertadores: Tevez lancia il Boca Juniors

Carlos Tevez protagonista in Coppa Libertadores. Grazie a una doppietta dell'Apache, il Boca Jr travolge 6-2 il Deportivo Cali e chiude al primo posto nel Gruppo 3 della fase a gironi con 12 punti. Partita palpitante alla Bombonera, Frank Fabra porta in vantaggio il Boca al 16' ma il Deportivo ribalta il risultato in due minuti grazie ad una doppietta di Mateo Casierra al 35' eal 37'. Ci pensa allora Tevez a togliere le castagne dal fuoco agli Xeneizes: l'ex attaccante della Juve va a segno al 38' per il 2-2 all'intervallo.



Nella ripresa è solo Boca: Andres Chavez segna il 3-2 al 48', poi il Calì resta in dieci per l'espulsione di Mera. Tevez cala il poker al 72', infine Leonardo Jara al 79' e Sebastian Palacios chiudono il 'set'. Il Boca si qualifica per la seconda fase come prima del girone insieme al Racing Club, secondo grazie all'1-1 contro il Bolivar. Da segnalare nelle altre partite della notte il netto 6-0 del Corinthians contro il Cobresal.