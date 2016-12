Copa Libertadores: l'Atletico Nacional vola in finale

Il club colombiano dell'Atletico Nacional si è qualificato per la finale della Coppa Libertadores battendo 2-1 a Medellin i brasiliani del San Paolo. L'Atletico aveva già vinto all'andata, in Brasile, per 2-0. In realtà era stata la formazione brasiliana a passare in vantaggio, al 9', con un preciso colpo di testa dell'ex Boca Jonathan Calleri, prima della doppietta di Miguel Borja che, esattamente come una settimana fa al "Morumbì", ha realizzato i due gol che hanno steso i brasiliani. In finale l'Atletico Nacional affronterà la vincente tra gli argentini del Boca Juniors e gli ecuadoregni del Club Independiente del Valle in vantaggio 2-1.