Copa Libertadores: dopo 19 anni il River Plate è in finale

Il River Plate torna in finale di Copa Libertadores 19 anni dopo l'ultima volta, quella del trionfo del '96. Gli argentini pareggiano 1-1 ad Asuncion, in casa dei paraguaiani del Guaranì, e accendono all'ultimo atto del torneo in virtù anche della vittoria per 2-0 a Buenos Aires. I padroni di casa sognano la rimonta con Fernandez (61'), ma Luis Alario (78') chiude i conti: i Millonarios aspettano adesso la vincente di Tigres-Internacional.