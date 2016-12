Copa America, subito Argentina-Uruguay e Brasile-Colombia

12:58 - Sorteggio agevole per il Cile degli 'italiani' Vidal e Medel in vista della Copa America che si svolgerà proprio nello stato andino dall'11 giugno al 4 luglio 2015. La Roja del ct Sampaoli, favorita per la vittoria finale, se la vedrà con Ecuador, Boliva e Messico. Uruguay campione in carica e Argentina assieme nel gruppo B con Giamaica e Paraguay. Ostacoli Perù, Venezuela e Colombia per il Brasile di Dunga.



Il Cile ospita per la settima volta nella storia il torneo ma è ancora a caccia del primo successo, mentre gli uruguagi comandano l'albo d'oro con 15 affermazioni. Tentativi di riscatto, invece, per Argentina e Bradile: l'albiceleste del 'Tata' Martino cercherà di rifarsi dopo il flop casalingo del 2011; la Seleçao proverà a riscattare la delusione del Mondiale in casa conquistando un trofeo che le manca dal 2007. Possibile sorpresa (ma non troppo) la Colombia alllenata da Pekerman, che annovera nella sua rosa le stelle Falcao e James Rodriguez e vinse l'edizione disputata in casa nel 2001. Le sedi scelte per la Copa America cilena sono Antofagasta, La Serena, Rancagua, Temuco, Vina del Mar, Valparaiso, Concepcion e la capitale Santiago, dove si disputerà la finalissima.