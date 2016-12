Copa America, Brasile: Neymar squalificato una giornata (per ora)

20:30 - Confusione e susseguente giallo sulla squalifica inflitta a Neymar dopo l'accesa lite a fine match con la Colombia. In un primo momento il sito in portoghese della Commissione disciplinare della Conmebol aveva riportato due giornate di squalifica, prima di allinearsi con quello in spagnolo: un turno. Venerdì la decisione definitiva: il Brasile consegnerà una memoria difensiva, ma difficilmente potrà riaverlo a disposizione prima della semifinale.



"Il problema è che le regole sono sempre usate contro di me". "La palla ha colpito la mia mano - si è giustificato l'attaccante del Barcellona -, da parte mia non c'era alcuna volontarietà. C'è stata tanta confusione, ma l'arbitro non ha avuto bisogno di espellere tutti. Io ho subito una spinta e ho preso il cartellino rosso", ha detto rassegnato. Espulsione a parte, Neymar ha ammesso di non avere giocato bene contro i 'cafeteros': "Confesso di non aver giocato bene e me ne assumo la piena responsabilità". La sconfitta di questa notte contro la Colombia è stata la prima subita dalla nazionale verdeoro di Carlos Dunga dopo undici vittorie consecutive. Lo stesso Neymar era imbattuto da 24 partite con la 'Selecao', non avendo giocato a causa di un infortunio contro la Germania nell'infausto 1-7 dei Mondiali e nella successiva 'finalina' per il terzo posto contro l'Olanda. "Non c'è un giocatore invincibile - ha aggiunto Neymar parlando della sfida da dentro o fuori domenica prossima contro il Venezuela - e non ci sto a perdere. Mi fido di miei compagni di squadra", ha concluso Neymar che salterà per squalifica il match di domenica e l'eventuale quarto di finale.