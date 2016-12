14 novembre 2015 Contrordine: Inghilterra-Francia si gioca Wembley si colora con la bandiera francese. Uefa: "Minuto di silenzio in tutte le gare di calcio"

Il calcio non si ferma. Inghilterra-Francia, in programma martedì a Wembley, si giocherà lo stesso. E' arrivato il contrordine della Federazione francese che aveva pensato di annullare l'amichevole per motivi di sicurezza e per rispetto delle vittime degli attacchi terroristici di Parigi. Intanto Wembley, lo stadio Londra, in segno di vicinanza e lutto si è illuminato con i colori della bandiera francese.



UEFA: MINUTO DI SILENZIO IN TUTTE LE GAREIn tutte le partite di calcio di ambito Uefa dei prossimi giorni sarà osservato un minuto di silenzio per gli attentati di Parigi e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. Lo ha deciso la confederazione calcistica europea. "L'Uefa è profondamente choccata e triste per i tragici fatti occorsi nella notte scorsa a Parigi - si legge in una nota -. L'Uefa esprime il suo supporto e la sua solidarietà alla Francia e alle persone colpite da questi atti orribili".