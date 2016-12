Continuano le polemiche tra il Napoli e il comune per il San Paolo

Continua la polemica tra il Napoli e il comune per le pessime condizioni del manto erboso del San Paolo dopo i concerti estivi. Qualche giorno fa il club partenopeo aveva attaccato il sindaco Luigi de Magistris con un comunicato. Ora su Twitter il Napoli ha pubblicato due foto del terreno di gioco dello stadio: "Ecco come si presenta il manto erboso del San Paolo dopo la messa in opera dei primi pannelli utilizzati per il concerto di Vasco Rossi ".

Proprio pochi giorni fa il Napoli aveva attaccato il Comune. Oggetto del contendere erano stati i concerti organizzati per questa estate che si terranno al San Paolo e che, secondo il club di De Laurentiis, rovinerebbero in maniera significativa il manto erboso dello stadio. "Abbiamo chiesto al Comune di comprare zolle e di predisporre degli accorgimenti per evitare che il campo venga distrutto, ma nessuno ci ha risposto", le dichiarazioni del patron. E adesso il secondo attacco su Twitter. Siamo sicuri che non è finita qui.



La tensione è alta tra il Napoli e la Fast Forward, gli organizzatori del concerto di Vasco Rossi. "Abbiamo voluto evidenziare la situazione e per questo ci siamo rivolti alla polizia. Mi auguro vengano adottati i correttivi giusti, noi siamo preoccupati per le condizioni del nostro manto erboso". L'organizzatore ha replicato: "Adotteremo anche le ulteriori precauzioni e faremo gli straordinari per completare i lavori in tempo. E' il protocollo che utilizziamo per i concerti che svolgiamo in tutta Italia. Ce la faremo. Comunque sostituiremo le zolle rovinate a nostre spese seguendo le indicazioni del Napoli".