Conte vara la prima Italia-2015. Ecco come sarà

15:17 - Antonio Conte va di fretta e testa subito, nell'allenamento di questa mattina a Coverciano, il possibile 11 titolare per la sfida di sabato contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni europee. Il ct azzurro ha concluso la sessione con questa formazione: in difesa il trio Chiellini-Bonucci-Barzagli, a centrocampo (schierato a 5) Darmian a destra e Pasqual a sinistra e Candreva-Verratti-Marchisio, quindi in attacco la coppia Zaza e Immobile.

Nel corso dell'allenamento Conte ha comunque ruotato tutti i suoi giocatori. Regolarmente in gruppo l'attaccante del Napoli Gabbiadini, segno che sta smaltendo il problema muscolare con cui si era presentato nel ritiro azzurro. Durante la sessione di lavoro di questa mattina, un gruppetto di tifosi del Palermo, da dietro la recinzione, ha intonato cori per il centrocampista della squadra siciliana Vazquez, uno dei due oriundi convocati dal Ct, erano alcuni studenti universitari sostenitori del Palermo che volevano esternare il loro apprezzamento per il centrocampista italo-argentino.



