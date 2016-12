Conte vara la Nazionale anti Spagna: Pellè-Eder in avanti

Antonio Conte ha disegnato l'11 azzurro che affronterà la Spagna nell'amichevole in programma giovedì sera alle 20.45 al Friuli di Udine. Sarà una formazione piuttosto sperimentale, che pagherà le assenze di titolari sicuri come Barzagli, Chiellini e Marchisio. Il ct azzurro dovrebbe optare su un 3-4-3 nel quale Darmian agirà nella difesa a tre. A centrocampo il ritorno di Thiago Motta mentre in avanti, con Candreva, Eder e Pellè completeranno il tridente.

Questo il probabile 11 dell'Italia contro la Spagna:

Buffon; Darmian, Bonucci, Astori; Florenzi, Parolo, Thiago Motta, Giaccherini; Candreva, Pelle, Eder.



La scelta della difesa a tre non è casuale. Per Conte è lo schieramento migliore per affrontare squadre forti, organizzate e dal forte possesso palla. È stata in particolare l'amichevole col Belgio, persa per 3-1 e giocata con una doppia linea a quattro, a far scegliere al tecnico azzurro questa soluzione, spesso adottata però con il centrocampo a 5. Il tridente stimolerà invece l'utilizzo di giocatori come El Shaarawy e Bernardeschi, perfetti per questo schieramento.



La Spagna, già in Friuli, dovrà fare a meno di Sergi Busquets. Del Bosque schiererà un classico 4-3-3 con Morata al centro dell'attacco, supportato da Pedro e Paco Alcacer.