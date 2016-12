Conte tra i migliori 10 allenatori al mondo 

15:51 - Antonio Conte orgoglio italiano. Con Carlo Ancelotti, il ct dell'Italia è stato inserito dalla Fifa nella lista dei 10 allenatori migliori al mondo che si sfideranno per il Pallone d'Oro. L'ex tecnico della Juve si conferma dunque e ambisce a più del decimo posto ottenuto lo scorso anno. Tra i favoriti c'è il campione del mondo Loew con la Germania, ma anche Ancelotti con la conquista con il Real Madrid della Champions può dire la sua.

I 10 MIGLIORI ALLENATORI

La vittoria del terzo scudetto consecutivo con la Juventus poi il passaggio alla guida della Nazionale dopo il disastro Mondiale. Così Antonio Conte si è guadagnato per il secondo anno di fila un posto nell'elite dei grandi tecnici. Difficile possa vincere il premio, ma quasi sicuramente scalerà posizioni.

CONTE: "CON I TECNICI L'ITALIA TRASMETTE IDEE VINCENTI"

"Il nostro calcio è vivo ed è capace di trasmettere idee innovative e vincenti". Antonio Conte è felice per essere stato incluso nella lista di 10 tecnici in corsa per il premio Fifa allenatore dell'anno. "Sono onorato di essere stato inserito in questa rosa - dice il ct azzurro ed ex tecnico Juve - rappresenta da un lato un riconoscimento per il lavoro svolto e dall'altro un ulteriore stimolo per far bene alla guida della Nazionale. La mia candidatura e quella di Carlo Ancelotti confermano inoltre il valore della scuola tecnica di Coverciano, a dimostrazione che il nostro calcio è vivo ed è capace di trasmettere idee innovative e vincenti".