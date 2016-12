Conte, siluro per Allegri: "La mia Juve avrebbe 20 punti in più di vantaggio"

10:23 - La fantastica, scorsa, stagione con la Juve è valsa a Conte la terza Panchina d'oro di fila. Un riconoscimento arrivato grazie a uno scudetto da record, dopo il quale il tecnico si è separato dalla Signora lasciando il posto ad Allegri. "Se i bianconeri avessero la cattiveria della 'mia' Juve, avrebbero 20 punti in più di vantaggio" punge il c.t. azzurro, come riportato dall'Ansa. Poi aggiunge: "Stanno dimostrando di avere qualcosa in più".

Conte interviene a margine della consegna del premio, nel quale si è classificato davanti a Montella e Garcia. "Non ci si abitua mai a certi premi, merito di quanto fatto lo scorso anno e per questo devo dire grazie ai giocatori. Differenze tra allenare un club e fare il c.t.? Manca il lavoro quotidiano, bisogna accontentarsi degli spazi che ci sono e cercare di costruire una squadra che abbia entusiasmo e passione. Il mio giudizio sul campionato italiano? Pensavo fosse un campionato più combattuto, ma la Juve sta dimostrando di avere più di qualcosa rispetto agli altri. Sta meritando questo primato in classifica".