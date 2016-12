Conte sconfitto, la finale di Coppa Italia si giocherà il 21 maggio

La Lega calcio ha confermato ufficialmente la data della finale di Coppa Italia . Milan e Juventus si affronteranno il 21 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Sconfitto dunque Antonio Conte , che più volte aveva chiesto di anticipare la gara per agevolare il lavoro della Nazionale in vista dei prossimi Europei in Francia. A nulla è anche servita la lettera di Tavecchio alla Lega per accontentare le richieste del ct.

Ora è ufficiale. La Lega calcio non fa sconti alla Nazionale e dà un nuovo dispiacere a Conte. Dopo la questione stage, il ct incassa un altro no sul fronte Coppa Italia. Il tecnico azzurro aveva chiesto di anticipare la finale il 10,11 o 17 maggio per poter avere a disposizione prima possibile i giocatori per l'Europeo, ma l'appello è caduto nel vuoto.



Accanto al ct era sceso in campo anche Tavecchio, che si era preso la briga di scrivere alla Lega per ufficializzare la richiesta della Figc. Ma anche l'intervento del presidente della Figc è stato inutile. Come previsto dal calendario iniziale e anticipato da Maurizio Beretta, la finale di Coppa Italia si giocherà infatti il 21 maggio. L'ennesimo schiaffo a Conte.