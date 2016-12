Conte, periodo nero per gli attaccanti italiani 

12:38 - Che fine hanno fatto gli attaccanti italiani? In Serie A, a metterla dentro, ci stanno pensando gli argentini Higuain, Tevez, Icardi e il francese Menez. Un problema per il ct Conte visto che i sei chiamati in Nazionale hanno segnato solo 18 gol in tutto nel 2015. Numeri preoccupanti: Zaza e Immobile, che partiranno titolari contro la Bulgaria, non sono in un bellissimo momento di forma. Anche dal centrocampo pochissimi gol.

Simone Zaza non segna dal primo febbraio e nell'anno solare ha messo insieme tre marcature in undici partite. Le voci di mercato, è sempre più vicino alla Juve, potrebbero averlo distratto: si dice che stia già cercando casa a Torino per la prossima stagione. Da un prossimo juventino a uno mancato: stiamo parlando di Ciro Immobile che in Germania non ha ancora trovato la sua dimensione. Il bomber paga anche la crisi del Borussia Dortmund, ma in tutto il 2015 ha segnato solo una doppietta in Coppa di Germania contro la Dinamo Dresda, squadra di Serie C, giusto per capire... Conte ha deciso che farà affidamento ancora su di loro per la gara contro la Bulgaria per non stravolgere il buon lavoro fatto fino a ora. Stesso discorso per Graziano Pellè, che si è spento all'improvviso con la maglia del Southampton, e Alessio Cerci.

Poi spazio a Gabbiadini ed Eder che sono gli unici in un ottimo momento di forma con cinque gol a testa. Il primo vanta solo due convocazioni, mentre il secondo è al debutto tra mille polemiche. Saranno utili sicuramente a gara in corso.