Conte non fa regali: Italia in campo anche a Pasqua, Bonaventura da valutare

Allenamento a porte chiuse per l'Italia nella giornata di Pasqua. Gli Azzurri sono scesi in campo a Coverciano agli ordini del ct Conte, che non ha concesso riposo al gruppo in vista dell'importante amichevole di martedì contro la Germania. Tutti regolarmente al lavoro, tranne Bonaventura, fermato dalla febbre: il rossonero verrà valutato lunedì mattina ma il suo recupero appare difficilissimo. In gruppo anche Giaccherini, a conferma del suo totale recupero dopo la botta subita contro la Spagna.